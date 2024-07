PARIS

Francês é prata no hipismo e dedica medalha olímpica para amiga morta em acidente com cavalo

Thaïs Méheust morreu aos 22 anos em um acidente durante uma prova de cross country em 2019

Estadão

Publicado em 30 de julho de 2024 às 13:35

Cavaleiro francês Stéphane Landois Crédito: Reprodução

A medalha de prata conquistada pelo cavaleiro francês Stéphane Landois no Concurso Completo de Equitação (CCE) por Equipes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 teve uma simbologia que vai além do pódio. A conquista inédita olímpica para o atleta foi dedicada à amiga Thaïs Méheust, que morreu aos 22 anos em um acidente durante uma prova de cross country em 2019.

Landois utilizou na pista o mesmo cavalo que Thais usava quando sofreu uma queda e morreu esmagada pelo animal. Na época, pouco tempo depois da morte da jovem, Corinne e Marc-Henri Meheust, pais da atleta, resolveram passar o cavalo Chaman Dumontceau para o amigo da filha, já que ele tinha o costume de montar o animal.

Nos Jogos de Paris, Landois resolveu utilizar Dumontceau na disputa por medalhas e conseguiu a prata. Emocionado, discursou após o pódio e dedicou a medalha para a amiga, que tinha o sonho de competir em uma olimpíada.

"Nós sentimos a presença dela. Hoje éramos três. No dia a dia, todas as manhãs quando me levanto penso nela e isso me dá forças Tentei assumir o projeto da Thaïs que era vir para a Olimpíada com esse cavalo", contou o cavaleiro.

Ainda na pista após a prova, Stéphane Landois abraçou os pais de Thais e recebeu aplausos do público presente na cena. Nas redes sociais, quando posta imagens em provas com Chaman Dumontceau, o atleta faz questão de lembrar da amiga. Ao citar o animal, o nome do cavalo sempre vem acompanhado pelo termo *Ride for Thais (que em português significa 'Monte por Thais').