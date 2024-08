RETORNO DE CHARLÃO

Gabriel Medina dedica medalha ao padrasto após fazer as pazes com a família

Surfista demitiu o padrasto e rompeu com a mãe em meio a um conflito familiar durante seu relacionamento com a modelo Yasmin Brunet

Medina, que atualmente é treinado pelo australiano Andy King, voltou a contar com a torcida e o apoio de Charles, que deixou de ser seu técnico em meio a um conflito familiar durante seu relacionamento com a modelo Yasmin Brunet .

"É (uma dedicatória para ele). Significa muito para nós, depois de alguns anos sem viajar juntos, a gente retomou aqui em Teahupoo. Não tinha como ser diferente, uma medalha pro Charlão, que eu sempre chamei, que sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou bastante, e é por isso que eu surfo também. Significa muito eles me assistindo, minha mãe, minha irmã, então, eu fico feliz de deixar minha família feliz, então é mais que uma medalha de bronze essa conquista", disse Medina em entrevista para a TV Globo ao lado do padrasto.

O relacionamento entre Medina, a mãe, Simone Medina, e o padrasto ficou marcado por polêmicas depois que o surfista se casou com Yasmin Brunet, em janeiro de 2021. Eles começaram a se afastar e, cada vez mais, se envolver em discussões que se tornaram públicas. O surfista chegou a demitir Charles, que era seu técnico havia anos, e rompeu com a família.

Após o fim do relacionamento com Yasmin, em janeiro de 2022, Gabriel disse que seu sonho era voltar a reunir a família. "As coisas vão se acertar, vamos dar tempo ao tempo. Com certeza [espero que as coisas se acertem]. Eu levo tudo para o lado da paz, meu sonho é a gente estar em harmonia, em família, meu pai biológico, meu padrasto, minha mãe e geral, meu sonho é todos estarem juntos e isso um dia vai acontecer", disse, ao Esporte Espetacular.