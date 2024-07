PARIS 2024

Judoca Mayra Aguiar fará sua estreia na Olimpíada contra número um do mundo

A definição do sorteio colocou a italiana Alice Bellandi, atual número um do mundo, como sua adversária na Olimpíada

A judoca Mayra Aguiar pegou uma "pedreira" em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A definição do sorteio, que definiu o chaveamento das disputas no judô nesta quinta-feira, colocou a italiana Alice Bellandi, atual número um do mundo, como sua adversária na competição na categoria até 78kg.