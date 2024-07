PARIS-2024

LeBron James será porta-bandeira dos EUA na abertura da Olimpíada

Astro do basquete é dono de três medalhas olímpicas, sendo duas de ouro

Lenda do basquete mundial, LeBron James foi escolhido pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos nesta segunda-feira para ser o porta-bandeira da delegação na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024, marcada para a sexta-feira. O astro da NBA é dono de três medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, em Londres-2012 e Pequim-2008.

"É uma honra incrível representar os Estados Unidos neste cenário global, especialmente num momento que pode unir o mundo inteiro. Para um garoto de Akron, essa responsabilidade significa tudo não só para mim, mas para minha família, para todas as crianças da minha cidade natal, para meus companheiros de equipe, para outros atletas olímpicos e tantas pessoas em todo o país com grandes aspirações. O esporte tem o poder de unir todos nós e tenho orgulho de fazer parte deste momento importante", disse o jogador do Los Angeles Lakers.