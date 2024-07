JOGOS DE PARIS

Lucas Verthein e Beatriz Tavares avançam do remo, e Chateaubrian é eliminado no tiro esportivo

Atletas brasileiros do remo, badminton e tiro esportivo estrearam na manhã deste sábado (27) nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Os remadores Lucas Verthein e Beatriz Tavares avançaram às quartas de final do skiff simples. Ambos terminaram na terceira colocação em suas baterias eliminatórias em Vaires-sur-Marne, a 30 km da capital francesa.

Semifinalista nos Jogos de Tóquio, em 2021, Verthein marcou 6min54s96, apenas um centésimo atrás do segundo colocado de sua bateria, enquanto Beatriz, que disputa a Olimpíada pela primeira vez, terminou com 7min49s66.

Juliana Viana Vieira estreou no badminton contra a tailandesa Supanida Katethong e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. A jogadora de 19 anos enfrenta Lo Sin Happy, de Hong Kong, na segunda-feira, ainda com chances de se classificar para as oitavas de final.