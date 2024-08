ATLETISMO

Luiz Maurício bate recorde sul-americano e vai à final no lançamento do dardo em Paris

O brasileiro Luiz Maurício, 24 anos, estreou bem nos Jogos Olímpicos, nesta terça-feira (6). Ele atingiu 85m91 no lançamento do dardo e se classificou para a final da prova.

A marca de Luiz Maurício é o novo recorde sul-americano e o brasileiro avançou à final com a 6ª colocação geral. Pedro Henrique Rodrigues, com 79m46, chegou na 19ª colocação geral e não avançou para a final, que será disputada nesta quinta-feira (8).

“Foi uma prova fantástica, comecei tendo alguns erros, mas já no segundo lançamento eu vi que foi bom. No terceiro eu consegui a vaga, a qualificação, isso não tem explicação. Competi com os melhores, que eu assistia na televisão, e agora estou na final junto com eles. Agora é voltar para a Vila, terminar a preparação e entregar 100% na final, para que eu possa ultrapassar esse recorde, que é o sul-americano, e ver o que vai acontecer”, disse Luiz.