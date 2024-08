PARIS 2024

Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano são eliminados na disputa de equipe mista no tiro com arco

Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano foram eliminados na disputa de equipe mista do tiro com arco nesta sexta-feira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Os brasileiros foram eliminados pela dupla mexicana formada por Alejandra Valencia e Matias Grande, que marcaram 5 a 1.

Líder do ranking mundial, Marcus D’Almeida terá uma final antecipada em combate com o sul-coreano Kim Woo-jin pelas oitavas de final do torneio. Kim ocupa a segunda posição no ranking e o encontro antecipado foi provocado pela posição que o brasileiro conquistou na fase inicial de ranqueamento. D’Almeida ficou em 17º e enfrenta quem obteve a melhor marca, o sul-coreano.