PARIS 2024

Marta vai jogar a final do futebol feminino? Veja o que vai acontecer na final

Na véspera da final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, o técnico da seleção brasileira, Arthur Elias, afirmou que ainda não decidiu como vai utilizar Marta na disputa da medalha de ouro contra os Estados Unidos, no sábado, às 12h (horário de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa.