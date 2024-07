PARIS-2024

Mascherano relata furto de relógio e joias em treino da Argentina na Olimpíada

'Levaram um relógio de Thiago Almada, anéis...', revelou o técnico da seleção

Estadão

Publicado em 24 de julho de 2024 às 20:37

Javier Mascherano, técnico da seleção olímpica da Argentina Crédito: AFA/Divulgação

O ex-volante Javier Mascherano, treinador da seleção olímpica argentina de futebol, exibiu um sorriso irônico e fez uma série de reclamações após a derrota por 2x1 para o Marrocos, em jogo que foi interrompido nos acréscimos e retomado após mais de uma hora, no primeiro dia de competições na Olimpíada de Paris-2024. Além das polêmica envolvendo as decisões tomadas pela arbitragem, o técnico argentino denunciou que seus jogadores foram furtados.

Procurado pela reportagem do Estadão, o Comitê Olímpico Internacional (COI) ainda não se manifestou sobre o caso.

"Entraram no treinamento e nos roubaram. Levaram um relógio de Thiago Almada, anéis... em um treino. Não quisemos dizer nada depois do treinamento", disse Mascherano, ao atender a imprensa presente no local.

Depois de relatar o furto, o treinador voltou sua indignação ao que se passou em campo. No último minuto dos 15 de acréscimos, quando saiu o que seria o gol de empate argentino, a torcida marroquina invadiu o gramado.

Com um foguetório em direção aos atletas argentinos, a partida foi interrompida, o que impediu a imediata análise da validade do gol de empate. Mais de uma hora depois, o VAR decretou o impedimento, o jogo foi retomado e a vitória marroquina confirmada.

"Nunca nos disseram que estavam revisando a jogada. A partida foi suspensa por causa da segurança. Em nenhum momento nos falaram da revisão, do que se passou dentro de campo, que foi um escândalo. Não é um torneio de bairro, são os Jogos Olímpicos. Como param a partida sete vezes no segundo tempo porque entra alguém no campo? Na segunda, terceira vez, têm de tomar alguma decisão", afirmou ex-jogador.

Argentina se lançou ao ataque nos três minutos finais - após a interrupção do jogo em busca do empate. Sem conseguir produzir nenhum lance de perigo, acabou derrotada por Marrocos, que chegou a abrir 2 a 0 no marcador e segurou a vantagem pelo restante do jogo.