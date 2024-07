QUEDA PARA O MARROCOS

Polêmica derrota da Argentina na Olimpíada repercute pelo mundo e causa revolta de Messi

Jogo foi retomado após paralisação e gol anulado com auxílio do VAR

Mesmo com jogadores renomados, com o zagueiro Otamendi e o atacante Julian Álvarez, a Argentina perdeu para Marrocos. A atuação dos comandados de Mascherano foi alvo de críticas do diário Olé, principal jornal esportivo do país.