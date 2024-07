MUDANÇAS

Mau tempo em Paris adia provas masculinas do skate street para segunda-feira

A torcida brasileira vai ter de esperar um pouco mais para a estreia de Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo nos Jogos Olímpicos 2024. As provas masculinas do skate street, previstas para este sábado, às 7h (horário de Brasília), foram adiadas por causa do mau tempo em Paris.