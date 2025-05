JUDICIÁRIO

Saiba o que pode acontecer com quem aciona a Justiça para conseguir benefícios com bebê reborn

Especialistas apontam que medidas podem incorrer em prejuízos financeiros

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de maio de 2025 às 05:30

Bebê reborn Crédito: Reprodução

As bonecas de silicone ultrarrealistas conhecidas como as bebês reborn têm ganhado cada vez mais espaço e repercussão dentro e fora da internet. O que antes era apenas uma brincadeira com bonecas fofinhas que imitavam com maestria uma criança, tem se tornado um problema para unidades de saúde, igrejas e até mesmo ao sistema judiciário. Na última terça-feira (27), uma recepcionista acionou a Justiça do Trabalho após virar motivo de piada no local de trabalho por solicitar licença-maternidade e salário-família para a sua "filha reborn". Especialistas apontam que mobilizar o judiciário indevidamente na tentativa de se beneficiar com os brinquedos pode incorrer em prejuízos financeiros. >

O advogado Roberto Figueiredo, especialista em Direito Civil e sócio do Pedreira Franco Advogados e Associados, explica que se o juiz entender que a causa levantada é infundada, o autor da ação pode ser condenado a pagar todo o custo do processo para a Justiça. "Sobre o ponto de vista do processo abusivo, as consequências básicas poderiam ser condenação em honorário advocatício para a pessoa derrotada e condenação no pagamento de custas e despesas", diz o profissional, que acrescenta que, somado a isso, pode ser adicionada uma multa por litigância.>

Litigância de má fé, segundo a advogada e especialista em Direito de Família, Larissa Muhana, ocorre quando são reconhecidas condutas processuais desleais, com o intuito de prejudicar a parte contrária ou o processo, violando os princípios da boa-fé. Apresentar recursos com argumentos que não possuem fundamentos jurídicos sólidos, para atrasar o processo ou prejudicar a outra parte pode ser considerado litigância de má fé. >

"A parte que se sentir prejudicada - o órgão público atingido com as demandas infundadas - pode pedir essa litigância de má fé em desfavor daqueles que estão acionando o judiciário indevidamente e pedir indenização e o pagamento de honorário de sucumbência", diz. A multa indenizatória pode variar de um a 10% do valor da causa. >

"Bonecas, por mais realistas ou queridas que sejam, continuam sendo 'objeto do direito', ou seja, qualificadas como bens jurídicos inanimados. Sob o ponto de vista técnico, não há como aplicar institutos como guarda, regulamentação de visita ou pensão a objetos inanimados" Roberto Figueiredo Especialista em Direito Civil

Mesmo as ações que ocorrem fora das instâncias judiciárias também podem acabar levando a um processo. Casos como o de uma mulher, de 25 anos, que levou uma bebê reborn para receber atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guanambi, no centro-sul baiano, podem ser alvo de ação civil na justiça por solicitação do Estado. >