PARIS 2024

Monteiro e Wild vencem em duplas no tênis; Vitor Ishiy avança às oitavas no tênis de mesa

Eliminados na chave de simples dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, os tenistas Thiago Monteiro e Thiago Wild estrearam com vitória nas duplas nesta segunda-feira. Eles derrotaram Alexander Bublik e Aleksander Nedovyesov, do Casaquistão, por 2 sets a 0 (duplo 6/4) em uma hora e 14 minutos de jogo.

Outro triunfo do Brasil em Paris nesta segunda-feira aconteceu no tênis de mesa. Vitor Ishiy, 85º do ranking mundial, conseguiu um importante triunfo em sua estreia em simples nos Jogos de Paris. Ele venceu o australiano Nicholas Lum, 38º do mundo, por 4 sets a 0 (11/7, 11/5, 11/7 e 11/6).