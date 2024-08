PARIS 2024

Mulheres ganham 12 das 20 medalhas e garantem os três ouros do Brasil nas Olimpíadas

As três medalhas de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram conquistados por mulheres: a ginasta Rebeca Andrade no solo, a judoca Beatriz Souza e a dupla de vôlei de praia Ana Patrícia e Duda.