AMOR EM PARIS

Namorada de Marta compartilha registros com a jogadora e a família em Paris: ‘We love you, meu amor’

Juntas há cerca de dois anos, as duas se conheceram no Orlando Pride, onde jogam atualmente. O casal, inclusive, já reside em mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

“Tá linda com a camisa canarinho”, escreveu uma seguidora. “Carrie, fala para Marta que o Brasil ama ela e para as meninas jogarem com raça. Você não vai entender nada mas é isso”, se divertiu outra. “Ela precisa de você! Obrigada pelo apoio”, disse uma terceira.

No entanto, a jogadora foi expulsa no final do primeiro tempo depois de uma entrada brusca que atingiu a cabeça de uma adversária. Após ganhar o cartão vermelho, ela não conseguiu conter as lágrimas e deixou o campo aos prantos.