SUSTO

No dia da abertura das Olimpíadas, Zico é assaltado em Paris e tem prejuízo de R$ 3 milhões

Zico estava em um banco traseiro do táxi com uma pasta, quando os assaltantes anunciaram o assalto e levaram um total de 500 mil euros em pertences. Na pasta, o ex-jogador levava um relógio Rolex, diamantes e notas em dinheiro, totalizando 2 mil euros e 2 mil dólares.

Segundo o jornal O Globo, uma investigação foi aberta para encontrar as duas pessoas que assaltaram o ex-jogador em Paris. Na ocasião, um assaltante ficou responsável por tirar a atenção de Zico e do motorista, enquanto o outro aproveitou para roubar a pasta.

Zico está sendo responsável por acompanhar a delegação brasileira nos Jogos, já que faz parte do Time Brasil nas Olimpíadas. Para o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a ideia era ter um ídolo do esporte brasileiro que nunca havia disputado os Jogos Olímpicos. Zico chegou a participar do Pré-Olímpico para Munique em 1972, mas ficou fora na lista final.