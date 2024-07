CRÈME DE LA CRÈME

Paris-2024: a Olimpíada que encanta o mundo inteiro, menos os parisienses

Mudança radical na rotina não agrada moradores, mas não incomoda turistas que fazem a festa; brasileiros se destacam com samba nos arredores da Torre Eiffel

O povo francês é mundialmente conhecido pela educação polida, gastronomia de alto nível e até mesmo a forma elegante de se vestir, mas não é novidade para ninguém que a receptividade está longe de ser uma de suas melhores virtudes. Receber uma edição histórica dos Jogos Olímpicos poderia ser um motivo de orgulho e ânimo para muitos ao redor do globo, só que nem todo parisiense pensa desta forma.

A começar pelo deserto que a região central da capital francesa tem vivenciado, devido aos muitos bloqueios por conta dos processos de montagem de estrutura e planejamento da segurança da cerimônia de abertura, que acontece nesta sexta-feira (26). Além, claro, de todos os transtornos que tudo isto causa, como desvio do tráfego de veículos, modificação nas linhas de ônibus, estações de metrô fechadas e barreiras em vários pontos da cidade.

Quando a pira olímpica for acesa às margens do Rio Sena e à frente da Torre Eiffel, a chama pode ser o combustível que falta para os parisienses entenderem que, sim, após uma edição complicada em 2021 com a luta contra o covid-19, o espírito olímpico está de volta em sua plenitude após oito anos.