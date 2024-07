BOXE OLÍMPICO

Pugilista baiano Keno Marley estreia com vitória em Paris 2024

O pugilista baiano Keno Marley subiu ao ringue neste domingo (28) e superou o britânico Patrick Brown, na estreia do boxe brasileiro nas Olimpíadas de Paris. Keno venceu por pontos e segue para as quartas de finais na categoria de até 92kg.

O primeiro round da luta foi vencido por Keno por unanimidade dos 5 jurados. Já no segundo, o atleta da Grã-Bretanha teve desempenho melhor do que no primeiro e a vitória do brasileiro foi garantida por 4 a 1. O britânico seguiu melhor no terceiro round, porém, não conseguiu superar o baiano.