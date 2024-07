PARIS 2024

Quanto os atletas do Brasil ganham de premiação por medalha na Olimpíada?

A última categoria, a de jogadores de modalidades coletivas (a partir de sete esportistas), como vôlei e futebol, vai pagar R$ 1,05 milhão aos campeões, R$ 630 mil para os segundos colocados e R$ 420 mil aos que subirem no terceiro lugar mais alto do pódio.

No Japão, a delegação brasileira conquistou 21 medalhas, registrando a melhor participação da história. Foram sete de ouro, seis de prata e oito de bronze. No final, o Time Brasil terminou na 12ª colocação entre 206 países.

Segundo o presidente do COB, Paulo Wanderley, a verba destinada à premiação dos medalhistas virá dos recursos obtidos com a Lei das Loterias. "Torço para que tenhamos muitas medalhas", comentou o mandatário, que contou que ainda terá de decidir como e onde será feita a "justa homenagem" com o pagamento da premiação aos futuros medalhistas olímpicos. O atleta tem a incomum opção de não receber o prêmio. Caso o faça, o valor voltará para os cofres do COB.

Pesquisa feita pelo jornal USA Today mostrou que o Brasil figura na 15ª colocação do ranking de maiores prêmios destinados aos campeões olímpicos, à frente dos Estados Unidos. A líder da lista é a Sérvia, que dará US$ 214,9 mil (quase R$ 1,2 mi) aos atletas que levarem o ouro na capital francesa.

Para Paris, a World Athletics (Federação Internacional de Atletismo) resolveu quebrar um paradigma e vai destinar US$ 2,4 milhões (R$ 12 milhões) para atletas que conquistarem medalhas de ouro na Olimpíada, tornando-se a primeira federação internacional a desembolsar prêmio em dinheiro. A entidade define o lugar mais alto do pódio nos jogos como "o auge do sucesso desportivo". A verba é uma reserva no repasse do COI ao órgão.