PARIS-2024

Rebeca Andrade se garante em cinco finais e comanda ginástica feminina do Brasil

Principal ginasta do time brasileiro, Rebeca foi a única a dar dois saltos, com o objetivo de buscar estar na final do aparelho A sua média contando as duas intervenções foi de 14.683 no somatório geral.

No solo, Julia tirou 13.500. Ela apostou em movimentos seguros, com direito a samba no pé com a música Cheia de Manias, do grupo Raça Negra, na coreografia e empolgou o ginásio. Jade, a segunda a entrar, também fez uma bela série ao som de Britney Spears, foi bastante expressiva, e obteve a mesma pontuação. Com uma exibição sem tanto brilho, Flávia Saraiva ficou com 13.166. Carismática, Rebecca teve o nome gritado pela torcida enquanto os juízes aplicavam a nota pela sua apresentação e contabilizou 13.900 pela sua apresentação. A pontuação rendeu o terceiro lugar na final.