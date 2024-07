PARIS 2024

Saiba quando deve acontecer a fase final do surfe em Teahupo'o

A janela de realização do evento começou no dia 27 de julho e termina no dia 5 de agosto

Da Redação

Publicado em 30 de julho de 2024 às 20:16

João Chianca, o 'Chumbinho', enfrenta Gabriel Medina na próxima fase Crédito: William Lucas/COB

Com brasileiros nas disputas por medalhas, o surfe dos Jogos Olímpicos Paris 2024 entrou nas fases finais. As competições da modalidade têm até o dia 5 de agosto para serem finalizadas. Por conta das condições climáticas em Teahupo'o, a organização das provas avaliou as ondas como código vermelho e adiou as disputas desta terça-feira, dia 30 de julho.

Uma nova chamada será realizada às 00h45 (de Brasília) desta quarta-feira, dia 31 de julho, quando a direção de prova decidirá sobre a possibilidade de retorno das competições. Vale lembrar que a janela de realização do evento começou no dia 27 de julho e termina no dia 5 de agosto.

As disputas do surfe foram paralisadas antes das oitavas de final do feminino. As brasileiras Tainá Hinckel e Luana Silva caíram na mesma bateria, enquanto Tatiana Weston-Webb terá pela frente a norte-americana Caitlin Simmers.