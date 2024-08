CONQUISTA NO JUDÔ

Saiba quanto Bia Souza vai ganhar pelo ouro em Paris

Responsável por trazer o primeiro ouro para o Brasil, a judoca Beatriz Souza vai ganhar, além da medalha , um prêmio em dinheiro. A atleta vai levar para casa R$ 350 mil. O valor foi definido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e será dado para todo atleta que conquistar o ouro em disputas individuais.

Bia também já acumula um "boom" de seguidores nas redes sociais. Desde que venceu a israelense número dois do ranking mundial, Raz Hershko, e deu ao Brasil a primeira medalha de ouro em Paris, a brasileira já ganhou mais de 100 mil fãs no Instagram. Na última atualização desta matéria ela já acumulava 619 mil, com aumento a cada minuto.