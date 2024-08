OLIMPÍADA

Seleção brasileira de futebol feminino garante medalha de prata em Paris

A seleção brasileira feminina de futebol garantiu uma medalha olímpica após 16 anos. Em uma final histórica contra a seleção dos Estados Unidos, as brasileiras garantiram a medalha de prata .

Rival histórico e algoz nas finais de 2004 e 2008, os Estados Unidos foram novamente os adversários na decisão. O placar terminou em 1 a 0 para as norte-americanas, no Parque dos Príncipes.

Após uma classificação dura na primeira fase, com uma vitória magra sobre a Nigéria e derrotas para Japão e Espanha, a seleção derrubou duas favoritas com méritos. Venceu pela primeira vez na história a França, dona da casa, nas quartas de final, e nas semis vingou a derrota na etapa de grupos com uma goleada por 4 a 2 sobre a atual campeã mundial, a Espanha.