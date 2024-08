BUSCA POR MEDALHA

Tatiana Weston-Webb vence favorita ao pódio e está nas quartas do surfe no Taiti; Luana também avança

Brasileiras seguem vivas na busca por uma medalha olímpica

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 19:04

Tatiana Weston-Webb passou por Caitlin Simmers, líder do ranking mundial Crédito: William Lucas/COB

Com as duas melhores notas do dia, e uma exibição de encher os olhos dos apaixonados pelo surfe, Tatiana Weston-Webb se garantiu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta quinta-feira, em grande estilo. O desafio diante de Caitlin Simmers, líder do ranking mundial, e favorita ao ouro, prometia uma disputa equilibrada. O que se viu, no entanto, foi um passeio da surfista gaúcha, que impôs um 12,34 contra 1,93 da americana. O dia reservou ainda o encontro de duas brasileiras. E quem continua é Luana Silva. Ela obteve a nota 6,77 e superou a compatriota Tainá Hinckel, 5,93 e se garantiu entre as oito melhores.

Na disputa entre Tati e Simmers, muita rivalidade estava envolvida já que as duas já tinham se encontrado no primeiro round de Paris-2024. Ali, a americana foi a responsável por mandar a brasileira para a repescagem. Nesse tira-teima, o troco foi dado. Com uma postura agressiva e apostando em manobras radicais, Tati emplacou um duplo 6,17, atingiu 12,34 no somatório das notas e jogou a pressão para a rival.

Faltando poucos minutos para o encerramento da disputa, Caitlin Simmers teve dificuldades para encontrar uma boa onda que pudesse garantir a vitória. Assim, com uma nota modesta, 1,93, a garota prodígio de apenas 18 anos deu adeus aos Jogos de Paris.

A próxima adversária de Tati já está definida. Na próxima etapa da competição, a brasileira vai enfrentar a espanhola Nadia Erostarbe. Feliz pelo desempenho, ela supera a performance obtida nos jogos de Tóquio, realizados em 2021, quando parou nas oitavas de final.

"Muito importante passar essa bateria. A Caitlin é um fenômeno. Precisava lutar muito e foi com esse pensamento que eu entrei. Era do começo até o fim. Consegui executar as ondas do jeito que eu queria. Estou muito feliz", afirmou Tati.

Já o duelo entre as brasileiras foi marcado por notas baixas e dificuldade na escolha das ondas. Luana Silva garantiu a sua permanência com uma nota 6,00 contra um 5,93 de Tainá Hinckel. Ela vai encarar nas quartas Brisa Henessy, da Costa Rica. Tati e Luana podem se encontrar em uma eventual semifinal da competição

As surfistas entraram nas águas de Tehaupoo, no Taiti, nesta quinta-feira, para a definição das competidoras que seguem no torneio olímpico. Na primeira bateria, Caroline Mars, dos Estados Unidos, contabilizou 6,93 e superou a chinesa Siqi Yang, que somou apenas 1,63.

Em uma disputa equilibrada, a australiana Tyler Wright recebeu 8,50 no somatório de suas performances e despachou a israelense Anat Lelier, 7,74. Em uma briga caseira, a francesa Johanne Defay computou a nota 9,0 e derrotou a compatriota Vahine Fierro, 7,54.

Quem também se classificou foi a americana Carissa Moore. Ela não teve muito trabalho para se garantir na sequência do torneio (8,16) diante da surfista sul-africana Sarah Baum (3,87).

Pela bateria 5, a espanhola Nadia Erostarbe comandou as iniciativas e encabeçou as notas com um total de 8,34, contra um desempenho mais modesto de Shino Matsuda, do Japão, com 5,84, pela avaliação dos juízes.