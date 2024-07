JOGOS OLÍMPICOS

Telão, decoração e menu especial: veja o que os bares e restaurantes estão fazendo para atrair fãs da Olimpíada

Descontos em petiscos e bebidas estão entre as apostas dos estabelecimentos no período

Gilberto Barbosa

Publicado em 29 de julho de 2024 às 06:00

Iniciados na última sexta-feira (26), os Jogos Olímpicos de Paris já movimentam o público em casa e nas redes sociais que torcem para os atletas brasileiros que buscam uma medalha nas competições. Pensando nos jogos, alguns bares e restaurantes da capital preparam decorações e ofertas especiais para aqueles que desejam um ambiente diferente para acompanhar as disputas. O CORREIO separou algumas opções na capital baiana.

Five Sport Bar

Localizado no Shopping Paralela, o estabelecimento contará com 40 televisões disponíveis para quem quer acompanhar o maior número possível de modalidades de forma simultânea. O bar também está lançando o seu novo mascote, a luva de beisebol Will, juntamente com uma promoção para o período olímpico, onde quem chegar no local dizendo que é “convidado do Will” ganha a primeira rodada de chopp de graça

Mali Bar

O estabelecimento, localizado no Caminho das Árvores, foi decorado e organizado para receber o evento. Televisores foram distribuídos em todo o espaço, que também conta com quadras para a prática de esportes de areia. Os clientes também terão a opção de almoço executivo e café da manhã durante todos os dias dos jogos. O almoço conta com entrada, prato principal e sobremesa, a partir de R$ 49. O cliente também ganha uma cerveja Corona de cortesia

Boteco da Tetê

O Happy Hour do Boteco da Tetê, no Rio Vermelho, foi antecipado durante os jogos, começando às 12h e indo até às 20h, de terça a quinta. O Boteco contará com telões de transmissões dos jogos. O menu conta com opções como sarapatel, caldinho de feijão, batata rústica, batata frita, dadinho de tapioca e quibe. O cliente que pedir um chopp Brahma, ganhará outro por conta da casa

Boteco do Português

Localizado no Rio Vermelho, o Boteco do Português terá um foco diferente nessa Olimpíada. Devido à alta presença de clientes portugueses no local durante os jogos, o espaço irá transmitir a participação dos atletas lusitanos. Durante os horários dos jogos haverá o happy hour na casa, com 50% de desconto no chopp Brahma e na taça de vinho. O estabelecimento também irá ofertar chopp dobrado em caso de vitórias de Portugal e conta com um menu exclusivo, com destaque para a Tábua Sabores de Portugal, que traz lulinhas al ajillo, salada de polvo à portuguesa, camarões al ajillo, bolinhos de bacalhau e croquetes de camarão

Boteco do Caranguejo

Com unidades em sete bairros de Salvador e Região Metropolitana, a franquia contará com televisores para os torcedores acompanharem os jogos, além de ofertas diárias na cerveja e petiscos