NÚMERO 2 DO MUNDO

Tenista Coco Gauff é escolhida para ser porta-bandeira dos EUA ao lado de LeBron James

A tenista Coco Gauff foi escolhida para ser porta-bandeira dos Estados Unidos ao lado do astro LeBron James, da NBA, na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024, na sexta-feira. A atleta de 20 anos é a atual número dois do mundo e campeã do último US Open, disputado no ano passado.