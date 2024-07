FOTOS

Veja como foi a passagem do Brasil na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris

Agora eu entendi o conceito do uniforme brasileiro, foi pra combinar com a arca de noé que iríamos entrar na abertura. Riachuelo visionária, tá perdoada kirida! #Paris2024 VAI BRASIL Titanic Olimpíada de Paris Delegação Brasileira #CerimoniaDeAbertura pic.twitter.com/lcHTeFNI4u

O barco do Brasil, batizado de Le Bel Ami, foi o 29º no desfile. As demais embarcações tinham nomes variados, como de bebidas, como Caipirinha e Cuba Libre, e de personalidades como Catherine Deneuve. No Time Brasil havia 50 atletas a bordo.

A delegação brasileira desfilou com roupa com detalhes bordados a mão por mulheres do semiárido do Rio Grande do Norte, com araras, tucanos e onças em jaquetas jeans. Internautas, dias antes, já se mostravam divididos entre críticas e elogios à vestimenta.