CARGO VITALÍCIO

Conheça as esposas dos ministros de Lula que ganham até R$ 100 mil por mês em tribunais de contas

Na Bahia, Aline Peixoto, esposa de Rui Costa (PT), recebeu mais de R$ 390 mil em 2024

Pombo Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 15:57

Aline Peixoto e Rui Costa Crédito: Divulgação/Secom GOVBA

Onélia Santana, casada com o ministro da Educação do governo Lula, Camilo Santana (PT), se juntou a um seleto de grupo: o de esposas de ministros que ocupam cargos de conselheiras em tribunais de contas estaduais (TCEs) e ganham até R$ 100 mil por mês, entre salários, auxílios e outras remunerações. Os cargos são vitalícios.

Eleita para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Onélia vai receber um salário fixo de R$ 39.717,69, além de penduricalhos, informou a coluna Tácio Lorran do Metrópoles. Ao todo, o TCE-CE repassa cerca de R$ 13 mil de ajuda de custo-função cumulativa; auxílio-alimentação de R$ 2 mil, mais auxílio-saúde que ultrapassa R$ 5 mil.

Antes dela, aqui na Bahia, Aline Fernanda Almeida Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), foi eleita para o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), em março de 2023. Lá, recebe remuneração de R$ 51,6 mil, incluindo R$ 11 mil de “outras vantagens”, segundo o Portal da Transparência do TCM-BA, em levantamento feito pelo colunista. Em 2024, ela teve remuneração líquida de R$ 396,5 mil contabilizando o período de janeiro a dezembro, média de R$ 33 mil.

No Amapá, Marilia Brito Xavier Góes, esposa do ex-governador do Amapá e ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (União Brasil), é conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP) desde 2022 e recebeu, nos meses de outubro e julho de 2024, R$ 119 mil em proventos em remuneração bruta. Tirando os descontos e deduções, teve remuneração líquida de R$ 98 mil. No total, em 2024, recebeu R$ 629 mil.

Esposa do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias (PT), Rejane Ribeiro Sousa Dias tomou posse como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (PCE-PI) em 2023. Em fevereiro do ano passado, teve um salário de R$ 111,1 mil, quando recebeu indenização de férias, parcela do 13º salário mais R$ 12 mil em auxílio-saúde, auxílio-alimentação e outras indenizações, apontou o levantamento do colunista. De janeiro a dezembro, recebeu R$ 595,7 mil de remuneração líquida. Uma média de R$ 49,6 mil por mês.

Por fim, Renata Pereira Pires Calheiros, a esposa do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), recebeu R$ 440 mil líquidos, de janeiro a outubro do ano passado, como conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL), onde tomou posse em 2022. Por mês, ganha mais R$ 50 mil com a soma dos benefícios.