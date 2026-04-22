POLÍTICA

Em inserção na TV, ACM Neto critica governo do PT por crise da violência na Bahia: 'Terra sem lei e sem paz'

Dados recentes do Instituto Fogo Cruzado mostram que Salvador e Região Metropolitana registraram 111 tiroteios em março deste ano

Pombo Correio

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:33

ACM Neto durante inserção do União Brasil na TV Crédito: Reprodução

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto criticou a crise da violência na Bahia e citou o desgaste dos governos do PT ao longo dos quase 20 anos no estado, durante inserção do União Brasil na TV cuja veiculação teve início nesta quarta-feira (22).

No vídeo, o foco é a violência urbana. A peça retrata uma família reunida em casa no momento em que uma bala perdida atravessa a janela durante um tiroteio na rua. Pais e crianças se jogam para debaixo da mesa em busca de proteção.

Na peça, ACM Neto diz que o momento preocupa e exige mudança. “Um estado onde as pessoas não se sentem seguras nem dentro das suas casas é uma terra sem lei, sem paz e sem progresso. É uma terra sem governo. O povo da Bahia não merece viver assim. Isso precisa mudar”, declarou.