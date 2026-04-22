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Em inserção na TV, ACM Neto critica governo do PT por crise da violência na Bahia: 'Terra sem lei e sem paz'

Dados recentes do Instituto Fogo Cruzado mostram que Salvador e Região Metropolitana registraram 111 tiroteios em março deste ano

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:33

ACM Neto durante inserção do União Brasil na TV,
ACM Neto durante inserção do União Brasil na TV Crédito: Reprodução

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto criticou a crise da violência na Bahia e citou o desgaste dos governos do PT ao longo dos quase 20 anos no estado, durante inserção do União Brasil na TV cuja veiculação teve início nesta quarta-feira (22).

No vídeo, o foco é a violência urbana. A peça retrata uma família reunida em casa no momento em que uma bala perdida atravessa a janela durante um tiroteio na rua. Pais e crianças se jogam para debaixo da mesa em busca de proteção.

Na peça, ACM Neto diz que o momento preocupa e exige mudança. “Um estado onde as pessoas não se sentem seguras nem dentro das suas casas é uma terra sem lei, sem paz e sem progresso. É uma terra sem governo. O povo da Bahia não merece viver assim. Isso precisa mudar”, declarou.

Dados recentes do Instituto Fogo Cruzado mostram que Salvador e Região Metropolitana registraram 111 tiroteios em março deste ano, com 111 pessoas baleadas — 89 mortas e 22 feridas. No mesmo período, 14 pessoas foram atingidas dentro de casa, sendo 11 mortes.

O mesmo levantamento aponta que o número de adolescentes baleados cresceu 80% em março de 2026, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Ao todo, nove adolescentes foram atingidos por disparos, sete deles mortos. Nos últimos quatro anos, 258 crianças e adolescentes foram baleados em Salvador e na Região Metropolitana.

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