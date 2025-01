POLÍTICA

Jerônimo culpa governo Bolsonaro por queda de popularidade de Lula

O petista baiano afirmou ainda que a “situação de saúde” do presidente da República o prejudicou

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 15:58

Governador Jerônimo Rodrigues Crédito: Paula Fróes/Correio

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), culpou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo levantamento da Quaest/Genial, o chefe do Palácio do Planalto perdeu 5 pontos percentuais na aprovação entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. >

“O Lula está pagando a conta ainda pelas mazelas deixadas pelo governo passado”, afirmou Jerônimo, em entrevista coletiva. O petista baiano declarou ainda que a “situação de saúde” do presidente da República o prejudicou. “Deixou ele aí sem fazer as viagens, sem fazer mais entrevistas. Isso acabou também baixando a imagem dele. Isso repercute no dia a dia. Ele volta a partir de fevereiro, às viagens”, justificou.>

Jerônimo também afirmou que Donald Trump na presidência dos Estados Unidos é outro fator que preocupa. Segundo ele, Lula terá que chamar os governadores para discutir se o novo governo americano trará impactos na economia brasileira. >

Pesquisa

A avaliação negativa do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva superou pela primeira vez a positiva, segundo pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27). Os que aprovam o trabalho do petista passaram de 52%, em dezembro, para 47% neste mês. Já a desaprovação subiu de 47% para 49%, um novo recorde. >

No Nordeste, o presidente também viu sua popularidade despencar. A aprovação caiu oito pontos porcentuais no período, de 67% para 59%, e a desaprovação passou de 32% para 37%. Os eleitores da região deram 69,3% dos votos válidos para Lula no segundo turno das eleições de 2022.>