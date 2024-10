LEGISLATIVO MUNICIPAL

Oposição anuncia apoio e reeleição de Carlos Muniz chega a 40 vereadores na Câmara de Salvador

Vereador do PSDB é o atual presidente do Legislativo municipal

Os vereadores Augusto Vasconcelos e Aladilce Souza, do PCdoB, Marta Rodrigues, do PT, e Silvio Humberto, do PSB, se reuniram com o atual presidente da Câmara de Salvador, o vereador Carlos Muniz (PSDB), para declarar apoio à reeleição do tucano na tarde desta segunda-feira (21).