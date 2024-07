GESTÃO ESTADUAL

Quaest divulga pesquisa sobre a avaliação do governo Jerônimo

A maioria dos baianos considera a gestão do petista como regular, o que representa 39%, segundo levantamento

O instituto Quaest//Genial divulgou, nesta terça-feira (31), uma avaliação do governo Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo o levantamento, a maioria dos baianos considera a gestão do petista como regular, o que representa 39%.

Já 38% avaliam como positiva, e 16% entendem que a administração de Jerônimo é negativa. 6% não souberam ou não quiseram responder. As três áreas mais mal avaliadas do governo são: segurança pública, geração de emprego e transporte público. As melhores são: educação, infraestrutura e mobilidade e habitação.