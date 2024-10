OBRA

Senado aprova empréstimo de US$ 150 milhões para construção da ponte Salvador-Itaparica

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (8), um empréstimo de US$ 150 milhões da Corporação Andina de Fomento (CAF) para construir a ponte Salvador-Ilha de Itaparica.

Segundo o governo estadual, atualmente, o projeto do equipamento está na etapa de sondagem. No final do mês de setembro, uma balsa de grande porte chegou à Baía de Todos-os-Santos para reforçar a sondagem do sistema em águas profundas. A sondagem foi iniciada com as operações terrestres em janeiro deste ano, em Vera Cruz.