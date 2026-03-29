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Evento reúne ciclistas para passeio pela orla em celebração aos 477 anos de Salvador

Encontro contou com pessoas de diferentes idades e perfis no percurso de 16 km

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 13:09

Pedal da Cidade reúne ciclistas para passeio pela orla de Salvador
Pedal da Cidade reúne ciclistas para passeio pela orla de Salvador Crédito: Alexandre Dias / Saltur

Mais uma edição do Pedal da Cidade foi realizada na manhã deste domingo (29), em comemoração aos 477 anos de Salvador. O encontro reuniu ciclistas de diferentes idades e perfis num percurso de 16 km, com saída às 8h da orla da Boca do Rio, perto do Centro de Convenções.

Promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio do Movimento Salvador Vai de Bike e da Empresa Salvador Turismo (Saltur), o passeio ciclístico reforça o incentivo à mobilidade sustentável e à prática de atividades físicas ao ar livre.

O Pedal da Cidade integra o Viva Salvador, programação de eventos em celebração ao aniversário da capital baiana, celebrado neste 29 de março. Mesmo sob tempo instável, os participantes marcaram presença, formando um longo corredor de ciclistas. O trajeto saiu da Boca do Rio e foi até o Largo das Baianas, em Amaralina, retornando em seguida ao ponto de partida.

Os participantes foram incentivados a doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a ações sociais, ampliando o impacto da iniciativa para além do esporte.

Outro destaque foi a possibilidade de participação por meio de bicicletas compartilhadas, facilitando o acesso de quem não possui bike própria, com estações disponíveis em pontos estratégicos como Parque dos Ventos, Centro de Convenções e Boca do Rio. 

O projeto Aniversário de Salvador é uma realização do Jornal Correio, com patrocínio do Salvador Bahia Airport, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Shopping.

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