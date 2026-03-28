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Tu não tem juízo, seu Jorge?

A história de uma escultura chegou como enfeite e virou membro da familia de Jorge e Zélia, na Casa do Rio Vermelho

  • P

Publicado em 28 de março de 2026 às 05:00

Escultura chegou como enfeite
Escultura chegou como enfeite Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Manu, artesão do ferro retorcido e do latão, foi escolhido por Jorge para fazer um Exu, a fim de enfeitar o jardim: o Compadre vai ser o guardião da casa, disse Jorge.

Lá estava ele, enorme, formoso, de cauda virada, chifrinhos e estrovenga, Exu pra ninguém botar defeito, nem mesmo Carybé, se roendo de inveja.

Não tardou muito, um recado de Mãe Senhora pedia que Jorge fosse vê-la, com a maior urgência. A mãe-de-santo havia sabido da existência do Exu em nosso jardim e estava horrorizada. Tu não tem juízo, seu Jorge? Onde já se viu botar dentro das portas um orixá forte desses, sem o fundamento? Não quis nem ouvir Jorge, tentando lhe explicar que colocara a escultura no jardim apenas como decoração. Se tu não tem cabeça, eu tenho, disse Mãe senhora, encerrando a bronca.

No dia seguinte, mal o sol levantara, apareceu na porta Loló, emissário de Senhora. Trazia uma enorme sacola, dentro dela o necessário para assentar o santo: um galo preto, um litro de azeite-de-dendê, um litro de cachaça, farofa amarela e alguns charutos. Cavou a terra, fez uma valeta em torno da escultura, nela atirou os charutos, despejou o dendê, a cachaça, a farofa e o sangue do galo de pescoço decepado na hora.

Até hoje sigo as instruções de Mãe Senhora: às segundas-feiras, infalivelmente, chova ou faça sol, dou de beber ao meu compadre, despejo meio copo de cachaça sobre ele, assobio uma música que Verger me ensinou e, com isso, dou por completada a obrigação. Nas minhas ausências Aurélio me substitui.

(Zélia Gattai, do livro A casa do Rio Vermelho)

Paloma Herdou o cuidado com Exu

Hoje em dia, é a filha Paloma Amado que banha o Exu de cachaça todas as segundas-feiras em que está em Salvador, quando a Casa do Rio Vermelho fica fechada para limpeza: "Nossa casa tem uma energia incrível, e muito dela se deve a Exu. Os visitantes sempre citam o quanto estão emocionados e sentindo boas vibrações. Penso que, ao saírem de lá, sabem que seus caminhos foram abertos. Laroyê, Exu!", diz a filha de Jorge Amado e Zélia Gattai que, gentilmente, nos cedeu o texto da mãe.

O projeto Aniversário de Salvador é uma realização do Jornal Correio, com patrocínio do Salvador Bahia Airport, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Shopping.

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