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Aposta de Salvador ganha prêmio de quase R$ 700 mil na Lotofácil; veja o resultado

Prêmio total de R$ 2 milhões será dividido com mais dois bilhetes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:00

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um apostador de Salvador tirou a sorte grande na noite desta segunda-feira (16) após faturar mais de R$ 690 mil no concurso nº 3637 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 2 milhões será dividido com mais dois bilhetes, registrados em Lago da Pedra (MA) e Bom Despacho (MG).

Cada uma das três apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ 697.625,52. O bilhete soteropolitano foi registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Com 15 números marcados, a aposta custou o valor mínimo de R$ 3,50.

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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões na Loto por Reprodução
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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução

Os números sorteados foram: 03-04-06-07-08-09-10-11-12-16-17-20-21-22-25.

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Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

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