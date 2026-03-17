BOLADA!

Aposta de Salvador ganha prêmio de quase R$ 700 mil na Lotofácil; veja o resultado

Prêmio total de R$ 2 milhões será dividido com mais dois bilhetes

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:00

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um apostador de Salvador tirou a sorte grande na noite desta segunda-feira (16) após faturar mais de R$ 690 mil no concurso nº 3637 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 2 milhões será dividido com mais dois bilhetes, registrados em Lago da Pedra (MA) e Bom Despacho (MG).

Cada uma das três apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ 697.625,52. O bilhete soteropolitano foi registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Com 15 números marcados, a aposta custou o valor mínimo de R$ 3,50.

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Os números sorteados foram: 03-04-06-07-08-09-10-11-12-16-17-20-21-22-25.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

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Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.