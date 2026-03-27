DADOS BANCÁRIOS E MAIS

Ataque hacker: casal é investigado por invadir eletrônicos e vender dados pessoais em Salvador

Suspeitos teriam comercializado informações sensíveis para terceiros

Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:03

Casal foi alvo de busca nesta manhã Crédito: Divulgação MP-BA

Um casal é alvo de investigação por suspeita de invadir sistemas eletrônicos e comercializar informações pessoais em Salvador. A ação faz parte da Operação Farsa Digital, deflagrada nesta sexta-feira (27).

O mandado de busca e apreensão foi cumprido em um imóvel no bairro de Nova Brasília, durante operação conduzida pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com apoio da Polícia Militar.

Ataque hacker: casal é investigado por invadir eletrônicos e vender dados pessoais em Salvador 1 de 3

De acordo com as investigações, os suspeitos obtinham dados por meio de invasões a sistemas informatizados e ofereciam o material em uma plataforma online, com acesso restrito mediante login. Entre as informações comercializadas estavam logins de acesso, dados bancários, registros governamentais, dados policiais, fotografias e até reconhecimento facial.

As apurações indicam ainda que os investigados também lucravam com a venda de documentos falsos produzidos a partir desses dados, como atestados de óbito.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e documentos, que serão periciados. A análise do material deve aprofundar as investigações, que tiveram início no Ministério Público de São Paulo.

Segundo o MP, há indícios de que os dados eram vendidos por valores que chegavam a R$ 15 mil, podendo ser ainda maiores. Também foram identificadas dezenas de mensagens relacionadas a transações financeiras vinculadas à plataforma utilizada no esquema.

A plataforma online usada para a comercialização irregular já foi bloqueada a pedido das autoridades.