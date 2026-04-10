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Bahia inaugura bar temático em Salvador neste sábado (11); saiba mais

Unidade funcionará na Pituba

Millena Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:47

Bar temático do Bahia Crédito: Divulgação

O Esporte Clube Bahia SAF vai inaugurar o Bar do Bahia, o mais novo território azul, vermelho e branco. O espaço será aberto ao público a partir deste sábado (11), às 16h. O evento inaugural será a transmissão da partida contra o Mirassol, às 18h30, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bar do Bahia vai funcionar no primeiro andar da Loja Conceito, na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, e tem o objetivo de oferecer uma experiência única de sports bar.

Bar do Bahia 1 de 5

O local terá transmissão de todos os jogos do Bahia, dentro e fora de casa, e ativações exclusivas, mas também exibirá grandes eventos esportivos, como campeonatos internacionais e outras modalidades, sendo opção para quem busca aliar esporte e diversão.

O Bar do Bahia funcionará de terça-feira a quinta-feira, das 11h às 22h, e de sexta a domingo, das 12h às 00h. Não haverá funcionamento nas segundas-feiras, exceto em dias de jogos do Bahia.

Para a transmissão inaugural neste sábado (11), o acesso acontecerá mediante reserva gratuita através do site Mundo Bahia. Cada reserva contempla até seis pessoas por mesa.

Clientes com reserva terão prioridade de acesso até às 16h45. Após esse horário, a entrada estará sujeita à disponibilidade do espaço.

Além de assistir ao duelo contra o Mirassol, os torcedores contarão com as presenças das mascotes e ídolos do Bahia.

Toda a programação do Bar do Bahia, promoções, ativações e novidades serão divulgadas no @obardobahia, o perfil oficial do estabelecimento no Instagram.

Estrutura

Ao todo, o espaço tem 15 TVs, distribuídas por todos os ambientes, que transmitem os jogos de forma simultânea, proporcionando maior conforto durante a exibição dos eventos esportivos. As mesas com sofás, com capacidade para até seis pessoas cada, contam com TVs exclusivas. Vídeo games também estão à disposição do público.