Após três anos do incêndio, sala principal do TCA ganha data de reabertura

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Millena Marques
Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:14
A Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, ganhou data para a reabertura. Fechada há mais de três anos por causa de um incêndio, a sala deve ser reaberta até 1º de julho, mesma data prevista para a conclusão da reforma completa do equipamento.
A informação foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na última quinta-feira (9), durante entrevista a rádio Baiana FM.
Veja imagens da obra do TCA e de como ele vai ficar na conclusão
O acidente no Teatro Castro Alves (TCA) completou três anos no dia 25 de janeiro deste ano. Desde então, as grandes atrações culturais se desdobram para atender o público da capital.
Desde o acidente, o teatro permanece fechado para reformas estruturais, com sucessivos anúncios de prazos que não se concretizaram integralmente. Inicialmente, a previsão oficial era de reabertura parcial em 2024, o que não ocorreu, empurrando o cronograma para 2025 e, agora, para o primeiro semestre deste ano. O gasto para requalificação já gira em torno de R$ 260 milhões.