SALVADOR

Após três anos do incêndio, sala principal do TCA ganha data de reabertura

Informação foi confirmada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)

Millena Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:14

Obra no Teatro Castro Alves (TCA) entra no terceiro ano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, ganhou data para a reabertura. Fechada há mais de três anos por causa de um incêndio, a sala deve ser reaberta até 1º de julho, mesma data prevista para a conclusão da reforma completa do equipamento.

A informação foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na última quinta-feira (9), durante entrevista a rádio Baiana FM.

Veja imagens da obra do TCA e de como ele vai ficar na conclusão 1 de 8

O acidente no Teatro Castro Alves (TCA) completou três anos no dia 25 de janeiro deste ano. Desde então, as grandes atrações culturais se desdobram para atender o público da capital.