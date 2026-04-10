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Após três anos do incêndio, sala principal do TCA ganha data de reabertura

Informação foi confirmada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:14

Obra no Teatro Castro Alves (TCA) entra no terceiro ano sem data final
Obra no Teatro Castro Alves (TCA) entra no terceiro ano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, ganhou data para a reabertura. Fechada há mais de três anos por causa de um incêndio, a sala deve ser reaberta até 1º de julho, mesma data prevista para a conclusão da reforma completa do equipamento.

A informação foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na última quinta-feira (9), durante entrevista a rádio Baiana FM.

Veja imagens da obra do TCA e de como ele vai ficar na conclusão

Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Projeção de como o TCA vai ficar ao fim da obra por Divulgação
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Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação

O acidente no Teatro Castro Alves (TCA) completou três anos no dia 25 de janeiro deste ano. Desde então, as grandes atrações culturais se desdobram para atender o público da capital.

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Desde o acidente, o teatro permanece fechado para reformas estruturais, com sucessivos anúncios de prazos que não se concretizaram integralmente. Inicialmente, a previsão oficial era de reabertura parcial em 2024, o que não ocorreu, empurrando o cronograma para 2025 e, agora, para o primeiro semestre deste ano. O gasto para requalificação já gira em torno de R$ 260 milhões.

Tags:

Bahia Incêndio Tca

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