OPORTUNIDADE

TCA abre inscrições para cursos gratuitos com 390 vagas

Os cursos são de iniciação à música sinfônica

Maysa Polcri

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:31

O TCA oferece cursos de iniciação à música sinfônica Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

O Teatro Castro Alves (TCA) está com 390 vagas abertas para três cursos gratuitos de iniciação à música sinfônica. As aulas têm como público-alvo pessoas maiores de 15 anos, e não é preciso ter conhecimento prévio na área. Os cursos são ministrados online.

Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 21 de setembro, através de preenchimento de formulário disponível no site www.ba.gov.br/tca. As aulas começam a partir do dia 29 de setembro e são online. Por isso, podem se inscrever pessoas de qualquer localidade.

São oferecidas turmas de três cursos: “A linguagem musical da orquestra sinfônica”, com Alexandre Loureiro, às segundas ou às quartas, das 10h às 12h; “História da música: compositoras e compositores”, com Karina Seixas, às quartas, das 19h às 21h, ou às quintas, das 10h às 12h; e “Iniciação à flauta doce”, com Uibitu Smetak, às terças ou às sextas, das 10h às 12h30. Os três professores são músicos vinculados à Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

Os cursos são uma parceria com o Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Cada um terá um encontro semanal, realizado ao vivo através da plataforma Zoom. Com duas salas por semana de cada curso, são 390 alunos contemplados no total.

Para garantir a possibilidade de atendimento ao maior número de pessoas, o candidato só poderá se inscrever em uma das turmas disponíveis e não serão validadas inscrições de quem já participou de cada curso. Finalizadas as inscrições, os participantes receberão por e-mail retorno sobre a vaga até o dia 26 de setembro, devendo confirmar o interesse.

Especificamente no curso “Iniciação à Flauta Doce”, o aluno terá direito ao certificado com 80% de presença nas aulas, também sendo necessária uma prática individual, apresentada na última aula: sejam exercícios abordados ao longo dos encontros de aprendizado ou algum tema livre à escolha do aluno. O participante deverá ter em mãos uma flauta soprano (germânica ou barroca).

Confira mais informações

A Linguagem Musical da Orquestra Sinfônica

Turma 1: segundas-feiras, das 10h às 12h, de 29 de setembro a 1º de dezembro

Turma 2: quartas-feiras, das 10h às 12h, de 1º de outubro a 03 de dezembro

80 vagas por turma

Pré-requisito: maiores de 15 anos

Com objetivo de introduzir o público leigo ao universo da música de concerto, o curso foca na apreciação de obras criadas para orquestra sinfônica e em seus instrumentos. São abordados os elementos da música, as características dos instrumentos de uma orquestra, o papel do maestro, os elementos e sinais básicos constitutivos de uma partitura musical, dentre outros temas, visando a audição musical consciente.

História da Música: Compositoras e compositores

Turma 1: quartas-feiras, das 19h às 21h, de 1º de outubro a 17 de dezembro

Turma 2: quintas-feiras, das 10h às 12h, de 02 de outubro a 18 de dezembro

80 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos

O curso tem por objetivo aproximar o público leigo do universo da música clássica, através da busca de uma escuta mais apurada dos diversos estilos encontrados na história da música ocidental. O conteúdo do curso abrange a música desde a Idade Média ao início do século XX, com suas inúmeras vertentes.

Iniciação à Flauta Doce

Turma 1: terças-feiras, das 10h às 12h30, de 30 de setembro a 16 de dezembro

Turma 2: sextas-feiras, das 10h às 12h30, de 03 de outubro a 19 de dezembro

35 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos que possuam flauta doce (germânica ou barroca)