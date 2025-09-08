OPORTUNIDADE

Caravana do Bebê acontece em Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Evento acontece de 9 a 14 de setembro

Maysa Polcri

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:36

Precisando montar um enxoval de bebê? Evento vai oferecer peças a partir de R$ 4,99 Crédito: Divulgação

Salvador recebe, a partir desta terça-feira (9), a segunda edição da Caravana do Bebê. O evento reúne itens de enxoval a partir de R$ 4,99 e opções de 10 peças por R$ 50. A feira acontece no Salvador Norte Shopping, no Piso L3, até domingo (14).

“A proposta é reunir em um único espaço todas as soluções para as mamães e gestantes. É possível montar um enxoval completo com praticidade e preços acessíveis, sem abrir mão da qualidade”, afirma Rubia Mara, idealizadora do evento. Segundo ela, a expectativa é superar o sucesso da primeira edição e oferecer ainda mais variedade e condições especiais. Entre os serviços oferecidos está enxoval completo por R$ 100.

“Queremos que as famílias aproveitem a oportunidade para comprar com calma e conforto, além de preços especiais e facilidades de pagamento em até 10 vezes sem juros”, completa. O espaço é climatizado e está localizado em uma área de fácil acesso no shopping, garantindo praticidade e experiência agradável durante as compras.

Serviço

O que: Caravana do Bebê

Quando: 9 a 14 de setembro

Local: Salvador Norte Shopping, L3 – ao lado do Burger King

Horários: Terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, das 9h às 22h; domingo, das 13h às 21h