SEM TABU

Baianas lançam projeto que abre espaço para mulheres falarem sobre prazer e sexualidade

Gravado em um motel, o primeiro podcast do projeto abre discussão sobre intimidade de mulheres 40+

Larissa Almeida

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 05:30

Camilla Rabello e Mila Vaz comandam o projeto Sescutte Crédito: Divulgação

Casos de disfunção sexual, tabu sobre intimidade e falta de conhecimento sobre o próprio corpo foram, durante anos, questões recorrentes levadas aos consultórios da ginecologista Camila Rabello e da fisioterapeuta pélvica Mila Vaz. A experiência fez com que as duas decidissem ampliar o alcance da ajuda que prestavam nos atendimentos e criassem, juntas, o projeto Sescutte. A iniciativa, que visa direcionar mulheres a terem uma escuta ativa dos desejos, da sexualidade e das fases da vida, vai contar com uma série de ações que tem Salvador como palco principal.

No próximo sábado (6), Camila e Mila terão o pré-lançamento do projeto Sescutte nas redes sociais. Na ocasião, vai ao ar o primeiro episódio, na íntegra, do podcast sobre sexualidade da mulher acima de 40 anos, que as duas gravaram em um motel. A escolha do local não foi ao acaso.

“Já quisemos trazer um pouco a quebra de outro tabu, que é a conceituação dos motéis como espaço de relações proibidas. Esse espaço também pode ser frequentado pelo casal regular, como uma forma de ampliar as experiências, viver mais liberdade e mais intimidade. A escolha do local também ocorreu porque o material vai ao ar no Dia do Sexo”, conta Camilla Rabello.

A quebra de tabu e a abordagem da vida sexual são, inclusive, focos do projeto. Isso porque, além das discussões que serão propostas na página do Instagram @sescutte e no canal do Youtube, que levará o mesmo nome da iniciativa, a dupla baiana pretende promover rodas de conversas e palestras em outros locais.

Embora ainda não haja um cronograma oficial, as duas adiantam que o primeiro compromisso oficial do Sescutte ocorre no dia 8 de setembro, durante o lançamento do projeto na Startei, que fica localizada no 2º piso, na Asa Sul do Shopping Bela Vista. O evento, que será gratuito, acontece às 19h. As vagas são limitadas.

Em outubro, o Sescutte vai ter atuação voltada para o Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Paralelo a isso, haverá a realização de atividades educativas. “Temos alguns temas que podem ser interessantes para palestras em espaços maiores, como empresas e escolas, e temos alguns públicos já traçados. Temos também um modelo de consulta para ser oferecido a casais e a mulheres que desejem fazer uma terapia sexual”, detalha Camilla.

No que diz respeito ao atendimento individualizado para as mulheres, a fisioterapeuta Mila Vaz destaca que a o Sescutte tem também a missão de ser um espaço seguro, aberto e respeitoso para conversar sobre sexualidade de forma clara, afetiva e sem tabus, no intuito de desmistificar falácias populares e a cultura do silêncio sobre esses temas.

“As mulheres não têm espaço para falar sobre sexo e sexualidade por conta da repressão histórica que é reforçada na sociedade. Desde criança, elas escutam que é para fechar a perna e para não tocar em determinados locais do corpo, já crescendo com esse tabu e com desinformação sobre sexualidade. Depois, menstruam, não têm tempo de sentir o ciclo delas antes de usar anticoncepcional e só param com o uso para engravidar. Então, queremos fazer com que elas se conheçam, se entendam e se empoderem”, frisa Mila Vaz.