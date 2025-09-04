Baianas lançam projeto que abre espaço para mulheres falarem sobre prazer e sexualidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 05:30
Casos de disfunção sexual, tabu sobre intimidade e falta de conhecimento sobre o próprio corpo foram, durante anos, questões recorrentes levadas aos consultórios da ginecologista Camila Rabello e da fisioterapeuta pélvica Mila Vaz. A experiência fez com que as duas decidissem ampliar o alcance da ajuda que prestavam nos atendimentos e criassem, juntas, o projeto Sescutte. A iniciativa, que visa direcionar mulheres a terem uma escuta ativa dos desejos, da sexualidade e das fases da vida, vai contar com uma série de ações que tem Salvador como palco principal.
No próximo sábado (6), Camila e Mila terão o pré-lançamento do projeto Sescutte nas redes sociais. Na ocasião, vai ao ar o primeiro episódio, na íntegra, do podcast sobre sexualidade da mulher acima de 40 anos, que as duas gravaram em um motel. A escolha do local não foi ao acaso.
“Já quisemos trazer um pouco a quebra de outro tabu, que é a conceituação dos motéis como espaço de relações proibidas. Esse espaço também pode ser frequentado pelo casal regular, como uma forma de ampliar as experiências, viver mais liberdade e mais intimidade. A escolha do local também ocorreu porque o material vai ao ar no Dia do Sexo”, conta Camilla Rabello.
A quebra de tabu e a abordagem da vida sexual são, inclusive, focos do projeto. Isso porque, além das discussões que serão propostas na página do Instagram @sescutte e no canal do Youtube, que levará o mesmo nome da iniciativa, a dupla baiana pretende promover rodas de conversas e palestras em outros locais.
Embora ainda não haja um cronograma oficial, as duas adiantam que o primeiro compromisso oficial do Sescutte ocorre no dia 8 de setembro, durante o lançamento do projeto na Startei, que fica localizada no 2º piso, na Asa Sul do Shopping Bela Vista. O evento, que será gratuito, acontece às 19h. As vagas são limitadas.
Em outubro, o Sescutte vai ter atuação voltada para o Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Paralelo a isso, haverá a realização de atividades educativas. “Temos alguns temas que podem ser interessantes para palestras em espaços maiores, como empresas e escolas, e temos alguns públicos já traçados. Temos também um modelo de consulta para ser oferecido a casais e a mulheres que desejem fazer uma terapia sexual”, detalha Camilla.
No que diz respeito ao atendimento individualizado para as mulheres, a fisioterapeuta Mila Vaz destaca que a o Sescutte tem também a missão de ser um espaço seguro, aberto e respeitoso para conversar sobre sexualidade de forma clara, afetiva e sem tabus, no intuito de desmistificar falácias populares e a cultura do silêncio sobre esses temas.
“As mulheres não têm espaço para falar sobre sexo e sexualidade por conta da repressão histórica que é reforçada na sociedade. Desde criança, elas escutam que é para fechar a perna e para não tocar em determinados locais do corpo, já crescendo com esse tabu e com desinformação sobre sexualidade. Depois, menstruam, não têm tempo de sentir o ciclo delas antes de usar anticoncepcional e só param com o uso para engravidar. Então, queremos fazer com que elas se conheçam, se entendam e se empoderem”, frisa Mila Vaz.
Além dos atendimentos, palestras e disseminação de conteúdos na internet, também é intuito do projeto promover cursos e rodas de conversa que abarquem não só mulheres, mas todos que tenham interesse em discutir os temas propostos. “Nessa primeira chamada, estamos definindo quem queremos fazer essa discussão primeiro, mas também queremos trazer a comunidade para discutir a sexualidade como um todo”, finaliza a fisioterapeuta.