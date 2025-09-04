GRUPO BOM VIVER

Debate sobre depressão e caminhada marcam programação do Setembro Amarelo em Salvador

Eventos gratuitos reúnem especialistas para discutir saúde mental e chamam atenção para a prevenção ao suicídio

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 07:34

Diretor técnico-médico do Grupo Bom Viver, o psiquiatra André Gordilho fará palestra sobre depressão resistente Crédito: Divulgação

O Setembro Amarelo, campanha nacional dedicada à prevenção do suicídio, terá duas atividades em Salvador organizadas pelo Grupo Bom Viver: a 3ª Caminhada pela Saúde Mental, no dia 7, e o encontro Bom Viver Convida, em sua 4ª edição, marcado para 17 de setembro.

A caminhada acontece na orla do Jardim de Alah, a partir das 7h30, e será voltada principalmente para profissionais da instituição. Já o encontro no auditório do CEO Salvador Shopping será aberto ao público, com inscrições gratuitas, e discutirá o tema “Por que Setembro Amarelo?”.

O psiquiatra André Gordilho, diretor técnico-médico do Grupo Bom Viver, falará sobre “Depressão resistente: o que fazer quando os antidepressivos não funcionam?”, explorando alternativas como infusão de cetamina, Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e Eletroconvulsoterapia (ECT). Para ele, “essa é uma oportunidade para aprofundar as inúmeras discussões em torno da saúde mental e destacar que os transtornos mentais têm tratamento”.

Na segunda palestra da noite, o psiquiatra e psicanalista Iordan Gurgel abordará as diferenças entre depressão e tristeza, no tema “Depressão generalizada?”. “O encontro é importante não porque aborda as diversas patologias, mas principalmente porque informa sobre sinais e alertas para que cada um possa buscar o tratamento quando necessário”, afirmou.

Gordilho também chama atenção para a necessidade de falar abertamente sobre suicídio. “O suicídio é resultado de uma dor emocional profunda. Falar sobre isso é necessário, não para assustar, mas para orientar. O Setembro Amarelo cumpre com esse papel. Precisamos desmitificar o assunto e acolher quem sofre”, disse.

Criado em 1995, o Grupo Bom Viver é referência em saúde mental na Bahia e organiza a programação especial dentro das comemorações de seus 30 anos.

SERVIÇO

O quê: 3ª Caminhada Grupo Bom Viver pela Saúde Mental

Quando: 07/09

Horário: Concentração às 7h30 e largada às 8h

Onde: Orla do Jardim de Alah (em frente ao Chalezinho)

O quê: 4ª edição do Bom Viver Convida – Encontros sobre Saúde Mental

Quando: 17/09, das 19h30 às 22h (credenciamento às 19h)

Onde: Auditório do Edifício CEO Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 2539 - Caminho das Árvores)

Entrada gratuita (mediante inscrição e sujeita à lotação do espaço)

Inscrições pelo site www.grupobomviver.com.br/bomviverconvida