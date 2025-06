MÊS JUNINO

Banda Flor Serena se apresenta em shopping da capital nesta quinta (12)

Programação segue até o domingo (15)

Tharsila Prates

Publicado em 11 de junho de 2025 às 20:48

Festa na Praça Central do shopping Crédito: Divulgação

O Shopping Barra promove nesta quinta (12), às 18h, um show especial da banda Flor Serena, na Praça Central, onde está montada a tradicional Vila Junina do Barra. O espaço é um convite à celebração dos sentimentos neste Dia dos Namorados, com decoração típica, cores vibrantes, sabores regionais e uma programação que abraça o espírito das festas juninas com alegria e tradição. >

A programação continua na sexta (13), também às 18h, com a apresentação da Banda de Música do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, em homenagem ao Dia da Marinha, celebrado no dia 11. No dia 14, das 18h às 20h, o clima esquenta com o forró de Seuilsom.>

Já no domingo, 15 de junho, a diversão começa cedo: das 14h às 15h, a Quadrilha do Jardim Pampulha leva a animação típica para o público, e das 17h às 18h, o grupo Canela Fina apresenta um espetáculo musical que encanta crianças e adultos com muita leveza e ritmos.>

Confira a programação completa de 12 a 15 de junho:>

Quinta-feira (12), das 18h às 20h, na Praça Central – Flor Serena>

Sexta-feira (13), 18h, Praça Central – Banda de Música do 2º Distrito Naval – Marinha do Brasil>

Sábado (14), das 18h às 20h, Praça Central – Seuilsom>

Domingo (15), das 14h às 15h, Praça Central – Quadrilha do Jardim Pampulha - e das 17h às 18h - Canela Fina (infantil)>

Serviço:>

São João Cores do Sertão Shopping Barra>

Quando - Até o dia 25 de junho. >

Onde - Praça Central Euvaldo Luz, Shopping Barra.>