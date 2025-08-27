REUNIÃO

Bruno Reis discute com Jerônimo Rodrigues demandas de Salvador

Prefeito e governador se encontraram nesta quarta-feira (27)

Tharsila Prates

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 21:56

Coletiva com Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues Crédito: Divulgação/ Betto Jr. Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), se reuniu nesta quarta-feira (27) com o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), para discutir demandas da capital baiana. O encontro contou também com a presença de secretários municipais e estaduais, que trataram de pontos específicos. A pauta teve temas como segurança pública, saúde, educação, mobilidade e as obras da ponte Salvador-Itaparica e do VLT do Subúrbio.

Antes do encontro geral, Bruno e Jerônimo se reuniram para iniciar a pauta. Em entrevista coletiva, Bruno Reis salientou a disposição da gestão municipal em debater temas importantes para Salvador com o Estado. Ele ressaltou que questões que não puderem ser resolvidas na reunião serão debatidas por grupos de trabalho específicos.

“Cada tema que a gente não possa tomar as decisões agora, vamos partir para formar grupos de trabalho com pontos focais, com responsabilidades que tanto eu irei cobrar as devolutivas da minha equipe e o governador também da equipe dele”, afirmou Bruno.

Esta foi a primeira reunião entre os chefes dos Executivos estadual e municipal. Bruno destacou, contudo, que isso não impediu que projetos fossem executados na cidade, ao ressaltar que as equipes das secretarias sempre mantiveram contato permanente para tratar de assuntos relacionados à capital.

Um dos pontos tratados na reunião foi o compartilhamento de imagens das câmeras de videomonitoramento da prefeitura com o governo do Estado. Hoje, a prefeitura dispõe de 3.700 câmeras. “Tratamos do compartilhamento de câmeras de reconhecimento facial e colaboração no plano municipal de segurança; ajustes de parcerias na atenção básica, maternidades e hospitais municipais, com foco na melhoria da regulação e assistência; e transição da educação fundamental, com foco na qualidade e indicadores”, disse Jerônimo.