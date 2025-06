SALVADOR

Carro capota em trecho da BR-324 e deixa motorista ferido

Acidente aconteceu em ligação com a Via Expressa

Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro durante a chuva e capotar o veículo na manhã desta terça-feira (17), por volta das 5h, na ligação da BR-324 com a Via Expressa, em Salvador. As informações são da TV Bahia. >