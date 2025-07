NOVO EVENTO

Casa Chálabi lança 'Esfirrada' com fornada diária no Rio Vermelho

Os sabores tradicionais vão seguir no cardápio da Esfirrada, com opções grandes e a dupla de pequenas

Carol Neves

Publicado em 17 de julho de 2025 às 09:53

O restaurante Casa Chálabi, especializado em culinária líbano-mediterrânea, está iniciando um novo evento gastronômico no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador. >

A Esfirrada vai oferecer, sob comando do chef Celso Vieira, uma fornada diária de esfihas, sempre às 16h, horário marcado pelo toque do sino, que anuncia que a comida está saindo do forno. O evento vai funcionar de terça a domingo. >

A ideia é tornar o momento um hábito para quem circula pelo bairro, proporcionando uma pausa gostosa no meio do dia. As esfihas estarão disponíveis para viagem ou para consumo imediato nas mesinhas do local. >

Segundo a Casa, os sabores tradicionais vão seguir no cardápio da Esfirrada, com opções grandes e a dupla de pequenas, vendidas pelo mesmo valor já praticado no menu.>

“A Esfirrada é um convite para quem circula pelo Rio Vermelho fazer uma parada estratégica. Um formato rápido, direto e com a mesma qualidade que oferecemos em todo o menu”, diz Valeska Calazans, sócia da casa ao lado do chef Celso Vieira>

Serviço>

Esfirrada da Casa Chálabi>

Quando: De terça a domingo, sempre às 16h>

Onde: Casa Chálabi – Rua Professora Almerindo Dultra, 67 – Rio Vermelho>

Funcionamento da casa: Das 11h30 às 22h>