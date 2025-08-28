Acesse sua conta
Concha Acústica terá mais de 500 vagas gratuitas para veículos em dias de shows; saiba como vai funcionar

Acesso ocorrerá mediante apresentação de ingressos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:52

Bilheteria da Concha
Bilheteria da Concha Crédito: Divulgação/TCA

A partir desta sexta-feira (29), o público da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) contará com 550 vagas gratuitas para carros e 30 para motos no estacionamento da Ferreira Costa, localizado no bairro dos Barris, a poucos metros do espaço.

Estabelecida por meio de Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado da Bahia e a rede Ferreira Costa, a parceria permite que o público utilize o espaço de forma simples: basta apresentar o ingresso do show no estacionamento para garantir a vaga, sem nenhum custo adicional. As vagas estão sujeitas à lotação do estacionamento.

De acordo com o TCA, a localização é estratégica e torna a chegada e a saída dos espetáculos mais organizadas, contribuindo para a mobilidade urbana e oferecendo maior tranquilidade para quem escolhe vir de carro. O serviço já estará em funcionamento neste final de semana, quando a Concha Acústica recebe shows de Ney Matogrosso, na sexta-feira (29) e sábado (30), e Fagner, no domingo (31).

A novidade ocorre como uma alternativa ao público em meio às obras do Novo TCA, que precisaram fechar temporariamente o edifício garagem do Teatro Castro Alves. O Termo de Cooperação Técnica busca garantir melhor estrutura de acesso e mobilidade nos dias de espetáculo.

Serviço

O quê: Estacionamento gratuito Ferreira Costa (Barris)

Quando: Disponível em dias de shows na Concha Acústica do TCA

Vagas: 550 para carros e 30 para motos

Como: Acesso mediante apresentação do ingresso do show

Endereço: Av. Vale dos Barris – Salvador (Ferreira Costa)

