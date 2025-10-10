Acesse sua conta
Criolo chega a Salvador com turnê em que celebra 50 anos de vida

Show na Concha Acústica do TCA revisita toda a carreira do artista e reserva surpresas para o público baiano

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:52

Criolo
Criolo Crédito: Divulgação

A capital baiana recebe no dia 1º de novembro a turnê “Criolo 50”, projeto que marca os 50 anos de vida do músico e reúne música, literatura e novas parcerias. O show acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves e promete revisitar toda a trajetória do artista, com arranjos inéditos e momentos surpresa. Os ingressos estão disponíveis na Sympla.

A turnê é produzida pela Join Entretenimento e Plas Produções, com realização da Bonus Track e Nascimento Música, e traz repertório abrangente, desde os primeiros trabalhos, como Ainda Tempo, até os mais recentes, como Sobreviver. Sucessos como Nó na Orelha, Convoque Seu Buda e Espiral de Ilusão ganham novas interpretações. “O show tem um repertório que abraça todas as fases, com novos arranjos e uma banda muito especial. Ficaram algumas surpresas para o público que vai prestigiar”, adianta Criolo.

Cantor Criolo

Criolo por Divulgação
Criolo por Divulgação
Criolo por Divulgação
O cantor Criolo também vestiu criações do baiano por reprodução/redes sociais
1 de 4
Criolo por Divulgação

Além das apresentações, o projeto inclui lançamentos de discos inéditos — entre eles, um álbum de samba — e a publicação de um livro coautorado com sua mãe, a poeta e educadora Maria Vilani. Colaborações com artistas como Dino D’Santiago e Amaro Freitas reforçam o diálogo cultural entre Brasil, África e a diáspora lusófona. “Esse projeto não é só sobre mim — é sobre todas as pessoas que me ajudaram a não desistir”, afirma o cantor.

Criolo também destacou a forte ligação que mantém com Salvador e a expectativa para se apresentar novamente na cidade. “A minha relação com a cidade é de muito amor. Na primeira vez que cheguei em Salvador, parecia que alguém tinha aberto um portal para um lugar melhor. A energia das pessoas faz toda a diferença. Salvador é diferente, o povo da Bahia é especial demais para mim”, disse o artista.

Para ele, cada retorno à cidade é transformador. “Parece que toda vez que eu chego em Salvador eu me curo, eu volto melhor pra casa. Sempre foi assim desde antes. É sempre muito forte a oportunidade de cantar em Salvador — e na Concha, então, quantas histórias. Esse lugar é realmente especial pra mim”.

