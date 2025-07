CONFIRA

Curso gratuito de moda oferece formação profissional e oportunidade de emprego em Salvador

Inscrições estão abertas

Carol Neves

Publicado em 10 de julho de 2025 às 12:41

Projeto Ponto da Moda Crédito: Divulgação

Estão abertas até o dia 11 de julho as inscrições para o curso gratuito do projeto Ponto da Moda, voltado para a formação de profissionais nas áreas de costura industrial, desenho técnico, sustentabilidade e empreendedorismo. A capacitação é promovida pela Lavoro Brasil, com patrocínio da Braskem e apoio do Ministério da Cultura, do Governo Federal e de instituições ligadas ao setor têxtil da Bahia. >

Ao todo, são oferecidas 40 vagas distribuídas em duas turmas, nos turnos da manhã (7h30 às 11h50) e da tarde (13h30 às 17h50). Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos que estejam desempregadas, com renda familiar de até dois salários mínimos, preferencialmente moradoras da região da Cidade Baixa, em Salvador. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://bit.ly/projetopontodamoda2025.>

Ana Cláudia de Oliveira, formada pelo curso em 2023, conta que o aprendizado foi um divisor de águas em sua trajetória. “Eu era dona de casa, desempregada e sem expectativas. Estava até deprimida. O curso promoveu uma reviravolta na minha vida. Hoje trabalho com costura há oito meses em uma empresa de fardamento”, relata.>

Outro exemplo é Ruan Silva Sena, que se formou em 2024 e hoje atua em uma empresa que confecciona bancos de automóveis. Para ele, a diversidade dos conteúdos do curso é o maior diferencial. “Aprendemos a usar vários tipos de maquinários. A gente sai pronto para o mercado de trabalho. Meu plano agora é abrir minha própria confecção.”>

A iniciativa tem gerado impacto direto na empregabilidade. Desde 2022, o Ponto da Moda já formou 162 alunos, com uma média de 47% inseridos no mercado de trabalho após a conclusão. Segundo a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, o projeto também estimula o empreendedorismo. “Alguns alunos abrem os próprios negócios e geram renda em suas comunidades.”>

Com aulas ministradas por instrutores especializados e acesso a laboratórios equipados com maquinário profissional, o curso busca atender às demandas da indústria do vestuário. Hari Hartmann, presidente do Sindvest, reforça a importância da formação local. “Essa é uma forma de qualificar a mão de obra da Cidade Baixa e fortalecer o setor de confecção da região.”>

Para Waldemar Araujo, coordenador do projeto e sócio-diretor da Lavoro Brasil, o Ponto da Moda é uma alternativa concreta de inclusão produtiva. “Quem deseja se tornar um profissional da costura encontra aqui uma formação acessível e alinhada às exigências do setor”, afirma.>